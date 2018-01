Barreda ja no pot més

Exhaust i amb mal al genoll, Joan Barreda (Honda) va abandonar el Dakar durant el transcurs de l’onzena etapa, tot just l’endemà d’una caiguda que l’havia deixat ben masegat. El castellonenc, que anava segon de la general, ja perdia sis minuts al quilòmetre 50 de l’especial entre Belén i Fiambalá –primera part d’una etapa marató només per a les motos– i finalment va decidir desviar-se de la ruta per dirigir-se fins a un punt mèdic, on va comunicar la seva retirada. Capaç de completar grans etapes, però també de fer errades colossals, Barreda s’acomiada per segon cop consecutiu del Dakar. El de Torreblanca, que sortia com un dels favorits de la prova, ha aconseguit tres victòries parcials i ja n’acumula 22 en set participacions.

La retirada de Barreda situava Gerard Farrés (KTM) automàticament al podi –era quart de la general–, però els resultats al final del dia van deixar el pilot de Manresa en el mateix lloc de la classificació. I és que molts dels que es van equivocar en l’etapa de dimarts –fins a sis dels primers classificats es van desviar de la ruta– van sortir amb el ganivet entre les dents. Un d’ells va ser Toby Price (KTM), vencedor el 2015, que va superar tots els punts de pas en primer lloc i va aconseguir el primer triomf en aquesta edició. L’australià, que havia començat cinquè de la general, va treure més de dotze minuts a Farrés, que va ser sisè, i el va superar en la classificació. Al català se li complica la possibilitat de pujar al podi, que ara té a deu minuts. Matthias Walkner va perdre onze minuts, però continua líder i amb tot a favor per aconseguir el triomf final.

L’etapa de la resta de catalans va ser, de nou, excel·lent. Joan Pedrero (KTM) va aconseguir el seu millor resultat amb la vuitena posició, just al davant d’Oriol Mena (Hero), que escala el desè lloc de la general i és el millor debutant. També van avançar dos llocs en la classificació Dani Oliveras (11è) i Laia Sanz (13a). La catalana va tenir ahir una altra caiguda, però continua en cursa. L’etapa d’avui tindrà, per a les motos, 100 km menys dels previstos.

En cotxes, Carlos Sainz no va haver de patir per mantenir a ratlla el seu company d’equip Stéphane Peterhansel. A més, l’organització del Dakar li va cancel·lar la penalització de deu minuts per no haver-se aturat després de tocar suposadament el pilot holandès de quads Kees Koolen en un avançament. El jurat de la cursa considera que el madrileny no va tenir un comportament incorrecte. La victòria se la va endur Bernhard Ten Brinke (Toyota). El català Isidre Esteve (Sodicars) va aconseguir el seu millor resultat (26è) i es va posar entre els vint primers de la general.