Sense motos i quads, per als quals la dotzena etapa va quedar anul·lada per motius de seguretat, la lluita desesperada de Stéphane Peterhansel (Peugeot) per prendre el lideratge al seu company d’equip Carlos Sainz va centrar l’atenció de la jornada. El pilot francès va acabar segon i va aconseguir retallar setze minuts al madrileny, que, conscient del coixí de més d’una hora que tenia a l’inici de l’etapa, es va prendre l’etapa amb una actitud conservadora evident.

Però la calma relativa amb la qual Sainz afrontava l’etapa va quedar alterada quan se li va trencar la caixa de canvis a onze quilòmetres del final de l’especial, la més llarga d’aquesta edició (523 km). El madrileny, amb el català Lucas Cruz com a copilot, va haver d’acabar-la sense passar de la tercera marxa. “Feia sorolls estranys”, explicava el madrileny, que va reconèixer que es va espantar. Sainz va acabar novè, però manté un avantatge de 45 minuts respecte de Peterhansel amb només dues etapes per disputar-se.

Com Sainz, el pilot francès també va haver d’estar atent al retrovisor, perquè Nasser al-Attiyah (Toyota) no dona el tercer lloc de la general per bo i pensa donar gas fins al final. Ahir el qatarià va aconseguir la seva tercera victòria en aquest Dakar i va retallar dos minuts al pilot francès, que ara té un marge de 21 minuts. Al-Attiyah es va posar primer en el WP8 –fins al moment havien dominat l’etapa Orlando Terranova (Mini), primer, i Bernhard Ten Brinke (Toyota), després–, va deixar momentàniament el lideratge en el WP10 (Peterhansel) però el va recuperar tot seguit i ja no el va deixar fins a la meta.

Els catalans Isidre Esteve i Txema Vilallobos van tenir problemes mecànics a l’inici de l’etapa i continuaven aturats en el moment de tancar l’edició.

Les motos es planten