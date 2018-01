Dat i beneït... Gairebé

Matthias Walkner (KTM) va deixar pràcticament sentenciada la seva primera victòria en el Dakar. El pilot austríac no va prendre riscos en l’última etapa i, malgrat que va perdre nou minuts respecte de Kevin Benavides (Honda), el segon classificat, continua líder amb un marge de mitja hora. La victòria va ser per a Toby Price (KTM), que va atacar Benavides amb l’objectiu de prendre-li el segon lloc –els separaven nou minuts–, però l’australià no se’n va sortir i continua tercer de la general. Sí que hi va haver canvis en el quart lloc. Gerard Farrés (KTM) el va perdre en benefici d’Antoine Meo (KTM), que li va retallar vint minuts. El manresà va acabar l’etapa en el desè lloc. El millor català de la jornada, amb el cinquè lloc, va ser Joan Pedrero (Sherco), que ha completat una segona setmana excel·lent. Oriol Mena (Hero) pràcticament es va assegurar ser el millor debutant amb la vuitena posició absoluta. També acabaria entre els deu primers Dani Oliveras (9è), i entre els quinze primers, Joan Pedrero (11è), Laia Sanz (12a) –que ahir va acabar molt tocada de l’esquena i una mà– i Armand Monleón (14è).

La categoria de cotxes encara no havia completat l’etapa en el moment de tancar l’edició, però una cosa ja era definitiva: Stéphane Peterhansel va entregar la victòria al seu company d’equip Carlos Sainz. El pilot francès va tenir un problema mecànic en el quilòmetre 78 i va estar aturat ben bé tres quarts d’hora. El seu company d’equip Cyril Despres es va aturar per ajudar-lo en l’assistència. Aquest contratemps el deixaria, fins i tot, fora del podi després de dues victòries consecutives. Això hauria beneficiat Bernhard Ten Brinke (Toyota), que hauria pujat al podi amb el tercer lloc si no s’hagués vist obligat a abandonar per haver trencat el motor, després de córrer tota l’etapa en el primer lloc. Giniel de Villiers (Toyota) en sortiria beneficiat i seria el pilot que pujaria al podi, mentre que Nasser al-Attiyah, que ahir rodava primer en el WP6, escalaria del tercer al segon lloc. Isidre Esteve rodava ahir en el 21è lloc provisional.

En camions, sorpresa majúscula. Federico Villagra (Iveco), després de plantar cara als Kamaz, va abandonar per un problema mecànic en el quilòmetre 79 de l’especial. L’argentí estava a un sol segon del lideratge d’Eduard Nikolaev.