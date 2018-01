Honor per a Walkner i Sainz

L’última etapa no va afegir més sorpreses a un Dakar boig i ple de girs de guió –el més difícil i atractiu dels que s’han fet a Amèrica– i Matthias Walkner (KTM) es va endur la victòria en motos. Els canvis de lideratge van ser constants durant la primera setmana, però Walkner el va assumir quan van començar la segona i ja no el va deixar. Això sí, amb diferències que no van ser insalvables fins a la penúltima etapa, en la qual va deixar el triomf pràcticament segellat. De fet, ahir només quedava per veure si Toby Price (KTM) seria capaç de prendre el segon lloc a Kevin Benavides (Honda). L’argentí, però, es va voler lluir a casa seva i es va assegurar el segon lloc en la seva segona participació –l’any passat va ser quart– amb la victòria d’etapa.

La categoria de motos ha acabat marcada per l’abandonament d’alguns dels principals favorits, com ara la del pilot que defensava el títol, el britànic Sam Sunderland (4a etapa), la del francès Adrien van Beveren (10a etapa) i la del castellonenc Joan Barreda (11a etapa). Però aquest Dakar també serà recordat per l’excel·lent paper dels pilots catalans. Malgrat que cap va poder pujar al podi, tots els pilots del país, a excepció de Rosa Romero, van acabar la prova malgrat la duresa d’aquest any. Gerard Farrés (KTM), en el seu últim Dakar en motos, no va poder repetir el podi de l’any passat, però va acabar en un lloable cinquè lloc. Oriol Mena (Hero) va completar una cursa gairebé de matrícula d’honor i va aconseguir estrenar-se com a millor debutant i amb el setè lloc absolut. I encara entre els deu primers va acabar un altre català, Dani Oliveras, que va fer una cursa en progressió i, amb la retirada de Farrés, podria assumir el paper de líder a l’equip Himoinsa. Entre els quinze primers també van acabar Joan Pedrero (11è), Laia Sanz (12a) –segon millor resultat després del novè lloc del 2015– i Armand Monleón (14è). Entre els vint primers –set catalans en total– també va acabar Marc Solà (19è). Ivan Cervantes va completar un Dakar en què ha tingut molts problemes amb un digne 29è lloc i Nandu Jubany ha arribat a la meta en la seva primera participació (53è).

Segon triomf de Sainz