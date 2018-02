Arrencada sense conclusions

La meteorologia va condicionar el començament de la pretemporada de la F-1 al Circuit de Barcelona-Catalunya, que s’allargarà fins al divendres de la setmana que ve. Les temperatures baixes i la pluja a la tarda van frenar la primera presa de contacte real dels pilots i els equips amb els bòlids nous. En aquestes circumstàncies, el pilot més actiu va ser Daniel Ricciardo. L’australià de Red Bull va ser l’únic a superar les 100 voltes i, alhora, va ser el més ràpid, tant al matí, amb l’asfalt sec, com a la tarda, amb la pista molla.

Ara bé, la jornada va ser prou moguda, amb tretze pilots a la pista durant el dia i, sobretot, l’incident de Fernando Alonso a primera hora del matí, quan va perdre una roda del McLaren-Renault en l’últim revolt. L’equip i el pilot es van afanyar a treure-hi importància. “Si hi hagués algun problema, no m’haurien fet tornar a sortir”, va asseverar l’asturià. El sistema de retenció de la femella –ara integrada a la llanda– es va trencar, i això va fer que la roda s’afluixés quan accelerava sortint de la xicana. “Són coses que passen. Hi ha equips amb grans problemes dins dels boxs, i ningú no ho veu; però nosaltres hem perdut la roda davant de tothom”, va dir Alonso, mirant de justificar l’anècdota que el va convertir en el plat del dia. Almenys va poder entreveure un gran potencial en l’MCL33 amb motor Renault.