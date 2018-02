La bala contra la fletxa

Les bales vermelles contra les fletxes de plata. La pretemporada de la F-1 va completar ahir tot just el segon dia de proves al Circuit de Barcelona-Catalunya, però el tema del curs ja fa tota la fila de ser un nou enfrontament entre Ferrari i Mercedes. Sebastian Vettel i Valtteri Bottas van ser els únics a baixar d’1:20 –l’alemany de Ferrari, amb el pneumàtic tou; el finlandès de Mercedes, amb el mitjà–, en una altra jornada marcada per les baixes temperatures. De fet, l’activitat a la pista es va aturar gairebé en sec cap a dos quarts de cinc, quan van començar a caure els primers flocs de neu a Montmeló. Fins aquell moment, els dos tenors havien fet 91 voltes, amb una virolla inclosa de Vettel. L’empat es va trencar quan van tornar a la pista amb pneumàtics intermedis en la recta final; Mercedes, per assajar sortides, Ferrari, per practicar canvis de rodes.

Al matí, l’activitat ja havia arrencat al ralentí, enmig d’un ambient molt fred, que vorejava els 0 graus. Fins a les onze no va arribar el primer temps representatiu amb rodes llises (Carlos Sainz, Renault, 1:25.059). A partir del migdia, la temperatura de la pista es va enfilar per fi damunt dels 10 graus, el mínim per tal que l’asfalt garantís una certa adherència.

Hipertou contra mitjà