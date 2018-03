Un dia ben desaprofitat

Parèntesi en la pretemporada de la F-1 al Circuit de Barcelona-Catalunya. La tercera jornada de proves de la primera setmana va quedar buida d’activitat arran del temporal de neu i pluja que va afectar Catalunya ahir. El dia va clarejar amb el complex de Montmeló tot enfarinat i sota una nevada persistent. Això va oferir imatges inèdites de la instal·lació, però alhora va impedir engegar el semàfor verd a les nou del matí perquè el preceptiu helicòpter no podia volar. Tal com indicaven les previsions, la neu va esdevenir pluja a partir del migdia i el semàfor va passar del vermell al verd, però els bòlids van continuar tancats al box. Només Fernando Alonso (McLaren), Daniel Ricciardo (Red Bull), Marcus Ericsson (Sauber), Robert Kubica (Williams) i Brendon Hartley (Toro Rosso) van gosar fer algunes voltes d’inspecció.

L’australià va pagar l’atreviment amb una lleugera sortida de pista al cinquè revolt (almenys va poder retornar el cotxe al box d’una peça), mentre que l’asturià va ser l’únic que va marcar un temps, 2:18.545 (dimarts Kubica havia fet 2:07). L’ensurt del pilot de Red Bull encara va refredar més els ànims al carrer de boxs, però no a la tribuna principal, on petits grups d’aficionats irreductibles van aguantar debades que el temporal escampés.

La gran paradoxa és que tal dia com avui de fa un any –és a dir, l’últim de la primera tongada de proves del 2017– la pista vallesana es va haver d’inundar de forma artificial, abocant-hi mig milió de litres d’aigua no potable, per assajar les noves rodes Pirelli de pluja. Ahir va ploure gratis a Montmeló, però els equips van desaprofitar l’avinentesa per aprofundir en el coneixement de les cobertes de color blau, malgrat que no sovintegen les ocasions per fer-ho –si més no, d’això es queixen.

En descàrrec seu cal puntualitzar que el fred va mantenir la temperatura de l’asfalt al voltant dels cinc graus, un llindar massa baix perquè les rodes agafin prou temperatura. Fins i tot les de moll, que són més toves que les llises per a pista seca i, per tant, s’escalfen amb més facilitat. Malgrat la pluja, els equips s’haurien pogut dedicar a dur a terme les imprescindibles comprovacions de sistemes en els bòlids nous, però van considerar que el risc de fer-la grossa era massa gran.