Contrast engrescador

L’escenari era el mateix, però les condicions, del tot oposades. Tancat el parèntesi interposat per la nevada de dimecres, el Circuit de Barcelona-Catalunya va viure ahir una jornada d’activitat intensa per cloure la primera tongada d’assajos de pretemporada –es reprendrà dimarts vinent–, amb quinze pilots a la pista i 1.101 voltes completades (73,4 de mitjana per pilot). El vigent campió, Lewis Hamilton (Mercedes), va marcar el millor temps del dia i de la setmana, 1:19.333, amb el pneumàtic mitjà.

La jornada havia començat amb l’asfalt moll, però fins i tot a primera hora la temperatura del nou ferm ja superava els onze graus, quan la vigília no havia arribat ni tan sols a la meitat. A la una de la tarda es va començar a dibuixar un carril sec i van aparèixer els pneumàtics llisos, amb l’asfalt a 23 graus de temperatura. Tot plegat va oferir una jornada d’allò més productiva per als equips i per al proveïdor de les cobertes, Pirelli. Al matí, a mesura que la pista s’anava assecant, van poder avaluar els punts d’intercanvi entre els pneumàtics de pluja i els intermedis, primer, i entre aquests i els llisos, a continuació. Per deixar-ne constància, al voltant d’1:41 en el primer cas i d’1:26 en el segon.

“Ha estat un dia molt bo per a nosaltres. L’adherència del nou asfalt és bona en condicions de sec; no tant encara sobre moll, però després d’un reasfaltatge és normal”, va explicar Mario Isola, el cap de Pirelli. El directiu italià, però, no va amagar que, si es tractés únicament de provar les rodes, ell preferiria anar a Bahrain. “Però els equips volen venir aquí perquè volen provar el nou cotxe, el conjunt [recordin, el que va bé a Montmeló...], i portar-hi peces noves”, va reconèixer.

Tot plegat va permetre als equips rescabalar-se de l’estèril jornada prèvia. “Hem après molt, després del mal temps i alguna petita falla tècnica”, va assenyalar Éric Boullier, el cap de McLaren. El seu pilot Stoffel Vandoorne, segon ahir, va ser l’únic a muntar les rodes hipertoves, que treballen millor en temperatures baixes (Isola espera que durant el GP de Catalunya, a mitjan maig, l’asfalt s’enfili fins als 50 graus, el doble que ahir).

La meitat dels equips (Williams, Sauber, Mercedes, Renault i McLaren) van fer torns entre els seus pilots, ni que fos per rodar només dues horetes, com Fernando Alonso amb l’MCL33. En canvi, Ferrari no va alterar el pla inicial i Sebastian Vettel, tercer (compost tou), va disposar en exclusiva de l’SF71H. Max Verstappen també va ser l’únic Red Bull en acció, però l’holandès va rodar poc al matí i a la tarda va sortir de la pista a la zona de l’estadi.