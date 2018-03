Zarco ho té clar

D’aquí dotze dies quan s’obri la pista de Losail ja anirà de veres, començaran els primers entrenaments lliures del gran premi inaugural del 2018 i un dels favorits al triomf serà Johann Zarco.

El francès de l’equip satèl·lit de Yamaha es va quedar ahir (1:54.029) a només una dècima de la pole del circuit del Qatar marcada el 2008 per Jorge Lorenzo (1:53.927) quan es feien servir els pneumàtics de qualificació. Zarco va volar i va portant a la pràctica el que ha anat dient a tothom que se’l volia escoltar aquests dies: sortirà a guanyar el primer gran premi del mundial –l’any passat, en el debut a Moto GP, va caure en la setena volta quan era líder amb més d’un segon de marge–. Sense Iannone, el més ràpid del segon dia (1:54.586) i que ahir no va sortir per problemes estomacals, Zarco, que no va ser dels millors en ritme, va ser dues dècimes més ràpid que Valentino Rossi –com Maverick Viñales i Marc Márquez, l’italià va fer el seu millor temps en la part final de l’entrenament–. Tant Rossi com el vigent campió del món van ser, juntament amb Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow i Àlex Rins, els que millor cara van fer en les tandes llargues per simular condicions de cursa.

L’última mitja hora de l’entrenament va fer-se amb l’asfalt moll després que una quinzena de camions mullessin el traçat amb el propòsit de testar la seguretat i les sensacions de córrer de nit plovent, amb els focus il·luminant la pista. Els pilots han fet entre dues i cinc voltes i el millor temps l’ha marcat Redding (2:14.610) amb Márquez i Pedrosa a tres i quatre segons.