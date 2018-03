Sol i voltes a dojo

El començament de la segona i última setmana de proves de la pretemporada de la F-1 al Circuit de Barcelona-Catalunya va oferir un parell de titulars inesborrables. D’una banda, Ferrari va fer palès que l’SF71H és fiable i també ràpid –si més no, tant com el Mercedes a hores d’ara–. De l’altra, McLaren va tornar a ensopegar, amb un reguitzell d’errades tècniques que van deixar Stoffel Vandoorne a la cua del grup pel que fa a voltes completades (només 38).

Ahir el bon temps va beneir l’activitat dels equips, amb temperatures ambientals suaus. L’asfalt del Circuit ja vorejava els vint graus a les nou del matí, i al migdia superava els trenta, condicions ideals per rodar de gust. Dit i fet, els pilots es van fer un tip de voltar (Vandoorne va ser l’excepció que confirmava la regla).

Tal vegada per recuperar el temps perdut la setmana passada, els equips es van dedicar a fer tirades llargues amb força benzina als dipòsits, sense pensar encara a fer simulacions de qualificació, per la qual cosa els millors registres no van baixar d’1:20. El pilot més ràpid, Vettel, va quedar a un segon del temps de referència de la setmana passada, establert dijous per Lewis Hamilton (1:19.333).

L’alemany de Ferrari va fer 1:20.396 pels volts del migdia, amb el pneumàtic mitjà, enmig d’un programa maratonià de tirades d’entre deu i quinze voltes, que el va dur a acabar la jornada amb 171 girs a les espatlles. Mercedes va tornar a fer torns entre els seus pilots. Valtteri Bottas, al matí, i Hamilton, a la tarda, van muntar per primer cop el compost tou, per bé que també en tirades llargues, sense buscar una volta ràpida. Entre tots dos van superar el total de girs del Ferrari número 5, amb 177.

Amb tot, cap dels dos equips va fer una simulació de cursa pròpiament dita. Sí que en van fer Renault i Williams, a la tarda, amb Sainz i Stroll, respectivament, interrompuda només per una avaria de Max Verstappen, que no li va impedir arribar a les 130 voltes amb el Red Bull.