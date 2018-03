Ricciardo tomba el rècord

El bon temps d’aquesta setmana a Montmeló no s’ensuma a can McLaren. Alonso va quedar a l’estacada a les onze del matí i no va reaparèixer fins a tres quarts de sis, a les acaballes de la sessió. El quart dia d’entrebancs en sis jornades. “Són només tests”, va dir Éric Boullier a tall de justificació. El cap esportiu es va afanyar a explicar que la pana no va ser deguda a la mecànica Renault, sinó a “una petita fuita d’oli que va fer malbé el motor”. Per la seva banda, el pilot asturià també hi va treure importància: “Ho tenim tot provat i les coses clares pel que fa als reglatges. Sí que ens agradaria fer tirades més llargues, però arribarem a Austràlia [primera cursa] ben preparats.”