Són els grans favorits per al mundial de F-1 que arrenca d’avui en quinze a Austràlia i, per tant, Ferrari i Mercedes traspuen esperits antagònics en tot allò que fan. Les diferències es fan paleses fins i tot en la manera d’afrontar la pretemporada, que es va cloure ahir al Circuit de Barcelona-Catalunya.

En l’últim dia de proves, Ferrari va repetir amb Kimi Räikkönen el gran premi en petit que havia completat Sebastian Vettel dijous, amb un simulacre d’entrenament cronometrat al matí i un de cursa a la tarda. Per la seva banda, Mercedes va fer sengles simulacions de cursa amb Lewis Hamilton, al matí, i Valtteri Bottas, a la tarda, però va resistir la temptació de fer un intent de volta qualificativa, tal vegada per no ensenyar la mà guanyadora abans d’hora.

L’equip alemany va tornar a fer torns entre els seus pilots. No és cap caprici, sinó el resultat d’un raonament fonamentat. Segons va explicar Hamilton, fer un dia sencer és “ensopit”. “No som robots. Estar tot el dia donant voltes fa que acabis perdent l’interès i la informació tècnica que dones als enginyers se’n ressent”, va assenyalar. “En canvi, fent torns l’equip rep el doble d’informació i els pilots se senten més frescos. Si només fas un matí o una tarda no acabes baldat mentalment”, va concloure.

Tanmateix, això no semblava que preocupés gaire Ferrari, per bé que Räikkönen no va ser el pilot més actiu ahir (Romain Grosjean va fer 181 voltes, acaronant el sostre de 188 de Vettel abans-d’ahir). El finlandès va fer 1:17.221 amb l’hipertou, a només quatre centèsimes del rècord establert dijous pel seu company.

La seva simulació de cursa va ser diferent, amb quatre aturades (supertou-mitjà-mitjà-hipertou-hipertou) en comptes de dues, sens dubte per controlar el comportament del compost més tou en tirades llargues. En canvi, el millor temps de Bottas, sisè, va ser amb el mitjà, mentre que Hamilton va muntar el supertou, però pensant a controlar-ne la gestió i no a tibar a fons.

Això va relegar el campió del món al penúltim lloc de la llista de temps, superat per tots els pilots que van fer assajos purs de qualificació amb l’hipertou, com ara Fernando Alonso, segon (l’únic pilot a banda dels Ferrari per sota d’1:18), i Carlos Sainz, tercer. Tots dos, però, van perdre el matí sencer, l’asturià pel trencament del turbo –Alonso va haver de menester un motor nou, igual que dimecres– i el madrileny per un problema amb la caixa de canvis. Rere seu va acabar Daniel Ricciardo (Red Bull), que va fer el millor temps amb el supertou.