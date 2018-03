Objectius màxims

La quarta ha de ser la bona. Després de tres anys a Moto 2 en un dels equips que marquen el ritme de pas (Estrella Galícia 0,0 Marc VDS), Àlex Márquez (Cervera, 1996) surt enguany amb cap altre objectiu que no sigui el títol mundial.

El de la Segarra ho tenia bé el primer terç del campionat de l’any passat, quan després de vèncer a Montmeló es va situar a vint punts del seu company d’equip i futur campió, Franco Morbidelli. Però Márquez va fallar, amb seqüeles físiques incloses, i l’italià, no, i tot just quatre curses després del Gran Premi de Catalunya el mundial era una pura quimera. Ara Márquez (Kalex) vol tornar-hi i vol afegir el títol de Moto 2 al que té de Moto 3 (2014), però la concurrència és certament important. Miguel Oliveira va guanyar les darreres tres curses del 2017 i va demostrar que la KTM ja és a punt, i el portuguès vol continuar on va deixar-ho. El seu company d’equip Brad Binder i Sam Lowes, també amb una moto austríaca, no volen ser comparses. Tampoc Pecco Bagnaia (Kalex), que ja ha signat per l’equip Pramac de Moto GP pel 2019. Els altres dos catalans de la categoria intermèdia són Isaac Viñales (Llançà, 1993), amb una Kalex de l’equip SAG d’Edu Perales, i Xavi Vierge (Castellbisbal, 1997), que ha deixat la Tech 3 per muntar una Kalex de l’equip alemany Intact Dynavolt. Vierge, molt consistent durant el 2017, sembla que serà regularment en la lluita pel podi.

Arenas, sol a Moto 3