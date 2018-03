Márquez en vol més

Marc Márquez (Cervera, 1993) sempre en vol més. Dins la mesura que ha anat modulant amb el temps, entre el “no es pot guanyar cada diumenge” i l’assumpció que “el límit només es descobreix en la caiguda”, el pilotatge i l’ambició del lleidatà no han parat de créixer. Cinc anys en MotoGP i quatre títols mundials resumeixen el poder absolut d’un esportista que transcendeix les fronteres de la lògica, xifres de llegenda que coneixent Márquez ben bé podrien ser tot just la introducció a una carrera encara inimaginable.

Marc Márquez sempre en vol més i també vol el títol d’un mundial de velocitat que tot i viure un govern d’aquesta entitat mai havia gaudit d’un nivell de competitivitat com l’actual. Una salut sensacional, amb mitja dotzena llarga de pilots capacitats per guanyar curses a cavall de quatre de les sis marques que poblen la graella. Algú en dona més?

Márquez i Cal Crutchlow, d’una banda, i Dani Pedrosa, de l’altra. Dos estils de pilotatge radicalment diferents i una pretemporada feta en circuits completament diferents i tots tres contents amb la nova Honda, equipada amb un motor que “corre més”. Més velocitat, per bé que amb problemes de wheelie i la conseqüent pèrdua d’acceleració, en tot cas, res que no es pugui solucionar durant l’any –els motors, en canvi, a partir d’avui ja no es poden tocar–.Márquez és el principal favorit al títol i per a Pedrosa –el de Qatar és el seu gran premi número 200 en MotoGP– la clau serà la de sempre: com fer agafar temperatura al pneumàtic.

Márquez i Honda surten des de la posició preferent, amb Andrea Dovizioso a rebuf. El pilot italià va discutir al cerverí el títol del 2017 fins a Xest, malgrat unes primeres cinc curses fluixes. Enguany, en la pretemporada, Dovi s’ha mostrat sempre molt còmode en qualsevol circumstància i transmetent una confiança absoluta en tot el que fa i l’envolta. Un hivern plàcid al box del número u de Ducati mentre Jorge Lorenzo no demostri el contrari, que ha contrastat poderosament amb el tarannà al garatge de Yamaha.

En l’últim test a Losail, Valentino Rossi va acabar sent molt ràpid a una volta i també en ritme, però la tanda de voltes va ser curta. Les pistes del comportament de l’M1 en la segona part de la cursa no són bones, i l’italià admetia que tenen molta feina a fer amb l’electrònica per minimitzar la degradació del pneumàtic. Comença la funció, Rossi no les té totes i Maverick Viñales està perdut. La seva pretemporada ha estat molt deficient perquè quan ha pilotat com li agrada fer-ho no ha sentit la moto i quan ha provat coses per solucionar-ho ha perdut el camí. “És jove i sempre vol ser al davant amb un segon d’avantatge”, assenyalava Rossi després de l’últim dia de test. A Sepang no va passar –Mack, setè, va ser el més ràpid–, però a Buriram i a Losail Johann Zarco va acabar al davant de les Yamaha de fàbrica.

Més equilibrada que l’M1 és avui la Suzuki. Nou motor i nou xassís i una màquina més compacta que sense perdre docilitat al revolt ha guanyat moltíssim en potència. En l’últim test, el ritme d’Àlex Rins va ser dels millors, un pas per volta d’alta volada per certificar sensacions. Justament ritme és el que la nova Aprilia ha de donar a Aleix Espargaró en detriment de la velocitat a una volta. L’objectiu de ser regularment en el top 10 és també el del seu germà Pol amb la KTM, una fàbrica petita amb un pressupost enorme que projecta el 2018 com el preludi a lluitar pel títol el 2019.