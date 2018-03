Feres engabiades

“És que no és precisament la part més emocionant del cap de setmana.” Lewis Hamilton s’ha espolsat del damunt amb aquestes paraules l’aparent displicència dels tres protagonistes de la primera roda de premsa del curs. Ni el pilot de Mercedes ni els seus col·legues Sebastian Vettel i Daniel Ricciardo han estat gaire eloqüents en la jornada prèvia del GP d’Austràlia. Se’ls notava que on realment volien ser era al volant dels seus bòlids. O potser és que encara no tenien les respostes. Els interrogants es començaran a esvair la pròxima matinada, hora catalana, amb la primera sessió lliure a Melbourne.

Tanmateix, alguna cosa han dit. Hamilton ha “treballat” per rendir a un nivell encara més alt; Vettel diu que Ferrari “intentarà” trobar prou velocitat per guanyar, i Ricciardo creu que aquest serà el seu millor GP de casa (el 2014 va enlairar el Red Bull fins al segon lloc, però va ser exclòs per una irregularitat tècnica).

Si més no, la compareixença ha deixat algun moment graciós. Per exemple, quan a Hamilton li han preguntat si ja havia arribat al seu sostre. “Espero que no. Segur que hi ha un sostre pel que fa a la forma física, però no sento pas que hi hagi arribat.” “Jo encara sóc jove”, ha dit Ricciardo. “Lewis és més gran que nosaltres. Si ell encara no hi ha arribat...”, ha afegit Vettel.

El segon instant divertit s’ha produït quan Vettel ha insistit que no pensa fer com el seu company Kimi Räikkönen i obrir un perfil a Instagram ni a cap xarxa social. “No ets a les xarxes? Però si em sembla que et segueixo!”, li ha dit Hamilton. “Doncs enhorabona a qui sigui que segueixes, perquè no sóc jo!”, ha replicat l’alemany. Tot plegat, per deixar córrer el temps abans d’engegar els motors.