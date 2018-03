Vettel i Ferrari guanyen el GP d’Austràlia

Sebastian Vettel ha guanyat aquest matí el GP d’Austràlia, al davant de Lewis Hamilton i de l’altre Ferrari, de Kimi Räikkönen. El pilot de Mercedes havia estat el primer líder de la cursa, però Vettel, tercer, va poder fer l’única aturada a boxs aprofitant una neutralització i això li va permetre desbancar Hamilton i el seu company per col·locar-se primer. En la segona meitat de la cursa l’SF71H número 5 i el W09 número 44 van intercanviar voltes ràpides separats de tot just un segon, però quan faltaven deu voltes el Mercedes va anar llarg en un revolt, va perdre pistonada i ja no va poder recuperar el lloc.

El cop de teatre que va fer possible el triomf de Ferrari va ser l’abandonament de Romain Grosjean, quan va sortir de l’aturada a boxs amb una roda solta i es va aturar a la pista, cosa que va fer intervenir el cotxe de seguretat quan Vettel encara no s’havia aturat. L’altre pilot de Haas, Kevin Magnussen, havia plegat en la volta anterior pel mateix problema. L’equip americà va perdre així l’oportunitat d’assolir un gran resultat, atès que fins llavors el danès i el francès eren quart i cinquè, respectivament.

Així doncs, la resta de posicions dins dels punts va ser per a Daniel Ricciardo (Red Bull), quart; Fernando Alonso (McLaren), cinquè; Max Verstappen (Red Bull), que va fer una virolla, sisè; Nico Hülkenberg (Renault), setè; Valtteri Bottas (Mercedes), vuitè; Stoffel Vandoorne (McLaren), i Carlos Sainz (Renault), desè.