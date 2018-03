Sebastian Vettel és el primer líder del curs després de vèncer el GP d’Austràlia. Per segon any consecutiu, Ferrari es va imposar a Mercedes en l’arrencada del mundial de F-1 a Melbourne a còpia d’estratègia, per bé que ahir va ser gràcies a una jugada inesperada feta possible per l’atzar i no a un ritme demolidor com l’any passat.

La cursa va tenir només tres avançaments reals –protagonitzats per Ricciardo i Bottas, sancionats a la graella i fora de la seva posició natural–, però l’habitual cop de teatre al circuit d’Albert Park –és semiurbà i magnifica les incidències– no va faltar a la cita. La neutralització de la cursa va regalar una aturada a boxs gratis a Vettel. D’una revolada, l’alemany va desbancar Hamilton i el seu company Räikkönen, primer i segon des de la sortida, que abans s’havien aturat amb la cursa llançada. Un cop al capdavant, el ritme del número 5 va ser suficient per parar els peus al campió.

Rere els tres inquilins del podi, la resta de posicions dins dels punts se les van endur els sis cotxes propulsats pel motor Renault –els Red Bull, els McLaren i els RS18 de l’equip oficial–, amb Bottas entremig. El trenet el van encapçalar Ricciardo i Alonso, dos dels beneficiaris del mateix cop de fortuna que va premiar Vettel.

Dos contra un