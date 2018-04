Marc, en una altra òrbita

Marc Márquez (Honda) va marcar territori en els segons entrenaments lliures del Gran Premi de l’Argentina volant sobre l’asfalt de Torres de Río Hondo en una tarda que no va ser gens propícia per al seu principal rival en el mundial, Andrea Dovizioso (Ducati), que va quedar últim en la segona sessió amb molts problemes en la seva moto.

No va ser cap sorpresa que Márquez fos el més ràpid en un circuit on ha fet la pole en les últims cinc mundials, però sí la superioritat que va mostrar la seva Honda, que amb una millor volta d’1:39.395 es va quedar a només tres dècimes del rècord en cursa del circuit que va fer Valentino Rossi el 2015. Cap dels rivals oficials de Márquez va quedar satisfet, però sí que van anar a descansar amb un somriure a la boca Carl Crutchlow i Tito, dels equips satèl·lits d’Honda i Ducati, segon i quart, tot i que les diferències amb Márquez van ser sensibles.

La de la tarda no va ser una sessió lliure calmada. Márquez va fer el primer temps a tenir en compte, però ben aviat van caure algunes gotes acompanyades de fort vent. Els pilots es van passar molts minuts als boxs esperant que la pista s’assequés, però quan ho van fer només el campió del món va semblar realment endollat i fins i tot va practicar algun avançament real a Maverick Viñales. El de Roses haurà encara de millorar si vol tenir possibilitats de repetir el triomf del 2017.

En la sessió del matí, l’altra Honda oficial, la de Dani Pedrosa, havia estat la més ràpida. A la tarda s’ho va prendre amb molta calma i no va ser fins als últims minuts que no va fer la seva millor volta (1:40.303), confirmant la teòrica superioritat d’Honda en aquest circuit. En tot cas no va es acostar al sorprenent Crutchlow (1:39.799) i va superar per molt poc Rabat (1:40.346), que va ser felicitat pels responsables de l’equip oficial de Ducati, que avui tindran feina per fer carburar la moto de Dovizioso.

A Moto 2 la pluja encara va fer més la guitza. ÀlexMárquez va començar fent el millor temps a la tarda però l’aigua el va deixar amb les ganes d’acostar-se al millor temps de Pasini al matí.