Catalunya mana en el trial sota sostre

L’equip format per Toni Bou (Montesa) i Miquel Gelabert (Sherco) es va imposar ahir a la nit en l’X-Trial de les Nacions, disputat a Niça. D’aquesta manera, el pierenc i el gironí van donar el dotzè títol sota sostre a la federació espanyola, continuant un domini absolut que va arrencar amb la primera edició del trial indoor de les nacions, el 2002. L’única excepció va ser el 2016, quan el tarragoní Adam Raga va formar equip amb el basc Jaime Busto, i l’any passat, quan Bou va fer parella amb Busto, llavors company seu a Montesa i ara pilot de la gironina Gas Gas.

A Niça, Bou i Gelabert van tancar la ronda final amb 17 punts, superant folgadament els francesos Benoît Bincaz (Scorpa) i Alexandre Ferrer (Sherco), que en van acumular 30. Fora de la final, en la tercera posició, va acabar la selecció britànica, formada per James Dabill (Beta) i Jack Price (Gas Gas).

Per a Bou el triomf va suposar el seu setè títol de les nacions en pista coberta, i el primer per a Gelabert, que aquest any ha debutat a temps complet en la modalitat de trial sota sostre.

Ara prendrà el relleu el campionat del món a l’aire lliure, que començarà el 19 i 20 de maig, a Camprodon.