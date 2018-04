Del sublim al ridícul

“En una cursa així, arriba primer qui és més ignorant.” Són paraules de Valentino Rossi, però dites amb un somriure burleta –no es referia a ser curt de gambals, sinó a fer gala d’una coratjosa determinació– després del GP d’Austràlia del 2017. Les hauria pogut recuperar diumenge passat, en acabar la cursa de MotoGP a l’Argentina, però llavors el tòtem del mundial va decidir posar cara de pomes agres i aprofitar el focus mediàtic per soscavar la posició de Marc Márquez com l’actual rei de la velocitat.

Fa sis mesos, el cerverí havia batut Rossi a Phillip Island en un frec a frec que a estones va palesar la mateixa competitivitat, audàcia i, per què no dir-ho, estupidesa que es va viure diumenge a Termas de Río Hondo. Però el que llavors va ser una cursa “divertida”, lloada com a exemple de competició frec a frec i sense concessions, a la ciutat balneari argentina va creuar la fina línia entre el sublim i el ridícul.

La diferència entre Austràlia 2017 i l’Argentina 2018 és que als antípodes tot va quedar en un duel esportiu, mentre que a l’altra banda de l’hemisferi sud la combinació de la pista parcialment molla i un 93 massa agosarat va acabar amb el 46 per terra. El Tro en va veure de tots colors fins i tot abans que s’apagués el semàfor, i no va saber harmonitzar l’empenta del puny dret –amb una millor volta un segon més ràpida que la del Doctor– amb la remuntada en una pista on només hi havia un carril (“Tots volíem passar pel mateix forat, i per això ens tocàvem”, va dir Aron Canet, el nou líder de Moto3).

“Estic a punt i ho faig”