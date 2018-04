El ral·licròs té més sortida

El mundial de ral·licròs comença aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya, amb una fesomia renovada que promet mànegues encara més espectaculars. El traçat d’asfalt i terra es manté, però la graella de sortida s’ha traslladat a la recta d’entrada a la zona de l’estadi, més ampla, en lleuger descens i amb un primer revolt a tot o res. De retruc, la línia d’arribada s’ha reubicat després de la segona zona de terra, un punt calent on es podrien decidir moltes mànegues –dissabte i diumenge se’n faran més de vuitanta.

Per acabar-ho d’adobar, el cartell és d’autèntic luxe, amb Sébastien Loeb encapçalant l’equip oficial Peugeot al costat dels germans Timmy i Kevin Hansen –presents ahir en la presentació del Catalunya RX a la seu barcelonina del RACC– i els nous equips de Renault (amb els Mégane fets per Prodrive) i Hyundai, dirigit per l’excampió del WRC Marcus Grönholm. A banda, és clar, d’Audi (Ekström i Bakkerud) i VW (el vigent campió Kristoffersson i Solberg). El programa el completen l’europeu de Supercar i S1600, i els Car Cross. En aquesta categoria competiran els catalans Nani Roma, Gerard Farrés –en la seva primera incursió en les quatre rodes– i Dani Clos. Tot plegat es complementarà els dos dies a la tarda amb l’Open Slalom Drift (concurs de lliscades a la zona de la Moreneta) i amb l’anomenat Horse Power Festival al pàdoc, que oferirà un munt d’activitats al voltant d’un esport basat en l’entreteniment.