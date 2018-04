Volen llicència per guanyar

Set mil·lèsimes de segon –0.007– és la minsa llicència per guanyar que es disputen Lewis Hamilton i Kimi Räikkönen després dels entrenaments lliures del GP de la Xina. En un traçat amb llargues rectes i també revolts llargs que demanen tota la càrrega aerodinàmica possible –cosa que penalitza la velocitat punta–, el pilot anglès de Mercedes va fer el millor temps en les dues sessions. Es va refer així del daltabaix de Bahrain, la setmana passada, quan les fletxes de plata no van liderar cap sessió, ni lliure ni cronometrada, per primer cop en l’era híbrida de la F-1 (des del 2014).

Tanmateix, en la segona sessió de Xangai Räikkönen s’hi va acostar prou perquè la cursa pugui tenir tota l’emoció d’un dels llargmetratges del cèlebre agent secret de Sa Majestat. El finlandès continua amb el seu excels estat de forma en l’arrencada del curs. Ahir va ser segon tant al matí com a la tarda, i va tornar a avantatjar el seu company Sebastian Vettel (només sisè i quart) el divendres, igual que a Austràlia i Bahrain. “Estic prou content amb les sensacions del cotxe”, va dir Kimi. “Estem força igualats, però el cotxe encara no està on jo vull”, va puntualitzar Vettel. L’alemany, però, sempre ha aconseguit capgirar la situació, i és el líder del mundial havent guanyat les dues curses disputades.

Tàctica oberta