La truita s’ha girat

En la relació entre Red Bull i Renault hi ha poc amor, i encara menys confiança, després que Daniel Ricciardo trenqués el motor en l’entrenament lliure i l’equip de Milton Keynes l’hagués de canviar a correcuita abans del qualificatiu. L’australià va poder sortir a la pista quan només faltaven tres minuts per al final de la Q1. Ricciardo ja va haver de plegar a Bahrain, diumenge passat, per una avaria a les bateries. “La pretemporada semblava molt més positiva pel que fa a la fiabilitat”, va reconèixer. El reguitzell d’entrebancs acosta cada cop més l’equip Red Bull a Honda, l’actual proveïdor de l’equip B de la marca de begudes. L’equip de matriu austríaca haurà de fer un cop de cap abans del 15 de maig, la data límit per tancar el subministrament de motors de l’any següent.