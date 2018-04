Tercera ‘pole’ seguida de Sebastian Vettel

Sebastian Vettel ha sumat la tercera posició preferent seguida del curs amb el millor temps en la Q3 del GP de l’Azerbaidjan. El pilot de Ferrari n’ha fet prou amb el primer intent de la mànega definitiva per batre els Mercedes de Lewis Hamilton i Valtteri Bottas, que sortiran segon i tercer.

Per la seva banda, els Red Bull de Daniel Ricciardo i Max Verstappen arrencaran quart i cinquè, al davant del segon Ferrari, de Kimi Räikkönen. El pilot finlandès hauria pogut batre el registre del seu company si no hagués perdut un segon en l’últim revolt, per una lliscada.

Els Force India d’Esteban Ocon i Sergio Pérez, i els Renault de Nico Hülkenberg i Carlos Sainz han estat els altres pilots que han passat a la Q3, però el pilot alemany perdrà cinc llocs a la graella per haver hagut de substituir la caixa de canvis durant l’entrenament lliure del matí.

Fora de la Q3 han quedat els Williams de Lance Stroll i Serguei Sirotkin, Fernando Alonso (McLaren), Charles Leclerc (Sauber) –primer cop que supera la Q1– i Kevin Magnussen (Haas), que ha fet una errada en la volta bona.

En la Q1 han caigut Stoffel Vandoorne (McLaren) –primer cop que un MCL33 no passa el primer tall–, Pierre Gasly (Toro Rosso) i Marcus Ericsson (Sauber).

L’última línia l’ocuparan l’altre Toro Rosso, de Brendon Hartley, i Romain Grosjean (Haas). El neozelandès ha punxat i ha provocat una sortida de pista esfereïdora del seu company Gasly –se l’ha trobat al bell mig de la pista–, mentre que el francès de Haas no ha pogut marcar un temps per una avaria a la caixa de canvis.