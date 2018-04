Hamilton guanya un emocionant GP de l’Azerbaidjan

Lewis Hamilton ha aconseguit aquesta tarda en el GP de l’Azerbaidjan la seva primera victòria del curs –i la primera de Mercedes– en la quarta prova del mundial. El vigent campió ha tret suc de la neutralització de la cursa en les últimes voltes, arran de la topada fratricida que ha eliminat els dos Red Bull, de Daniel Ricciardo i Max Verstappen, quan eren quart i cinquè.

Rere el cotxe de seguretat el líder era l’altre Mercedes, de Valtteri Bottas, seguit per Sebastian Vettel i Hamilton. Però en la represa el pilot de Ferrari ha anat llarg mirant de recuperar el primer lloc que havia ocupat en la primera meitat de la cursa, i en el gir següent Bottas ha punxat en trepitjar algunes restes sobre la pista, resultat d’una cursa intensa de cap a cap del grup, plena de lluites aferrissades des de la sortida.

El segon lloc ha estat per a Kimi Räikkönen, que en la primera volta ha tingut una topada amb Esteban Ocon i ha hagut d’entrar a boxs per canviar l’aleró davanter. El segon Force India, de Sergio Pérez, ha entrat tercer després de superar Vettel al final, malgrat una sanció de cinc segons per un toc amb Kevin Magussen (Haas).

Rere Vettel, quart, Carlos Sainz (Renault) ha estat cinquè, seguit pel sorprenent Charles Leclerc (Sauber), sisè en el seu quart gran premi. Fernando Alonso (McLaren), Lance Stroll (Williams), Stoffel Vandoorne (McLaren) i Brendon Hartley (Toro Rosso), han ocupat la resta de posicions dins dels punts, en una cursa en què només tretze cotxes han creuat la meta.

Ara el líder del mundial és Hamilton, amb 70 punts, seguit per Vettel (66) i Räikkönen (48), mentre que en la taula de constructors Ferrari (114) ha desbancat Mercedes (110).

El pròxim gran premi se celebrarà al Circuit de Barcelona-Catalunya, d’aquí a dues setmanes.