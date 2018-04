Riu bé qui riu darrer

Per tercer cop en quatre curses, una neutralització també va capgirar la classificació del GP de l’Azerbaidjan. A Austràlia la sort va somriure a Sebastian Vettel; a la Xina Red Bull va treure suc del cotxe de seguretat. I ahir va ser Hamilton qui, gairebé sense fer-hi res, es va enlairar fins al primer lloc després de la intervenció del Mercedes AMG GT R, arran de la topada entre Daniel Ricciardo i Max Verstappen. Va ser el fatídic desenllaç d’un duel fratricida entre els Red Bull que va durar 39 voltes, durant el qual els dos RB13 ja s’havien arribat a tocar, amb l’holandès que no es donava per vençut enfront dels atacs de l’australià.

Llavors, en la volta 40, Hamilton era tercer, rere l’altre Mercedes, de Valtteri Bottas, i el Ferrari de Vettel. Però l’alemany va anar llarg en la represa i va malmetre les rodes, i tot seguit Bottas va punxar sobre les restes de fibra de carboni escampades per la recta principal, el testimoni mut de les lluites cos a cos que van salpebrar una cursa fins i tot més accidentada que les tres anteriors.

Vettel, damnificat