Més i (molt) millor

L’emoció de la competició en l’arrencada del curs del 2018 i l’atapeït espectacle complementari muntat al voltant de la cursa són les principals armes amb què el Circuit de Barcelona-Catalunya preveu millorar les xifres d’assistència del gran premi de F-1 de l’any passat, quan diumenge es van superar els 94.500 espectadors. L’edició d’aquest any de la cursa de F-1 a Montmeló es va presentar ahir al recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona. Serà la cinquena cita del campionat del món i se celebrarà del 10 al 13 de maig –de dijous a diumenge–, per 28è any consecutiu (el circuit no ha faltat mai en el calendari de la categoria reina de l’automobilisme des que es va inaugurar, el 1991).

A hores d’ara el ritme de venda d’entrades no arriba a igualar el del 2017, però els directius de la instal·lació de Montmeló confien que els ingredients esmentats al principi facin un bon caldo la setmana entrant. “Les curses disputades fins ara han estat una promoció fantàstica. Les coses s’estan fent molt bé en la F-1 i disposem d’ofertes que permeten venir per un preu molt raonable”, va assenyalar Vicenç Aguilera, el president del circuit.

Una entrada de tribuna divendres surt per 55 euros, i una de pelouse diumenge, per 99. En la mateixa línia, el pilot ambaixador de Ferrari Marc Gené va insistir que el mundial no pot arribar en millor moment a Catalunya, amb tres pilots i equips diferents vencedors en les quatre primeres curses. “Feia anys que no hi havia tant positivisme. Els cotxes són espectaculars i les curses, emocionants i imprevisibles.”

La presentació va reflectir el buit institucional que viu la Generalitat de Catalunya per l’aplicació de l’article 155. El màxim representant del govern català present en l’acte va ser Pau Villòria, secretari general d’Empresa i Coneixement, que va voler disculpar l’absència forçosa del conseller del ram –Josep Rull, empresonat a Estremera– i va desitjar que aviat s’acabi la “situació anòmala” que viu el país.