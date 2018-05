“Tots els equips porten moltes evolucions aquí. Algunes funcionaran millor, d’altres necessitaran més temps. Tant de bo McLaren sigui un dels equips que agafi una mica d’empenta.” Fernando Alonso va glossar la importància del GP del Circuit de Barcelona-Catalunya en el conjunt del calendari de la F-1. Després de l’arrencada del curs amb quatre curses lluny de les seus dels equips, a Montmeló comença una nova fase, en una prova que no serà decisiva però sí transcendent. “Tal vegada és el circuit que coneixem més”, hi va afegir Sergio Pérez, un dels participants en la roda de premsa oficial al costat del pilot asturià, Carlos Sainz i Brendon Hartley.

“Fem totes les proves hivernals aquí, perquè és un circuit que sap traslladar el rendiment del cotxe. No és com Mònaco, Bakú o altres circuits on el pilot pot fer alguna cosa especial. Aquí del que es tracta és del que pot fer el cotxe”, va explicar el pilot mexicà, esvaint la possibilitat de repetir el podi que va aconseguir fa quinze dies a l’Azerbaidjan. De retruc, l’explicació de Checo va il·lustrar el fet diferencial de la cursa catalana. El Circuit de Barcelona-Catalunya no enganya. Dissabte i diumenge la F-1 tindrà la prova del cotó del rendiment dels bòlids, que les quatre primeres curses han avançat però deixant encara tot d’interrogants enlaire. El traçat del Circuit és tan revelador que Hartley va reconèixer que, quan feia de pilot de simulador, “nou de cada deu cops el circuit on conduíem era el de Barcelona”. La jerarquia que s’estableixi a Montmeló no serà inamovible ni definitiva, però sí inequívoca.

