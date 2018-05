Deures pendents

Una pista força bruta de bon començament i en constant evolució, les empipadores ratxes de vent i el comportament dels pneumàtics van dibuixar un escenari prou convuls al final de la primera jornada d’entrenaments lliures de F-1 al Circuit de Barcelona-Catalunya. El millor temps absolut va ser el de Valtteri Bottas en la primera sessió, amb el pneumàtic tou. L’altre Mercedes, de Lewis Hamilton, va liderar la segona, també amb el tou, però li va faltar una dècima per desbancar el seu company. El pilot anglès va anar llarg al revolt de la Moreneta en el seu intent ràpid amb el compost supertou i no va poder millorar.

Sobre el paper el supertou hauria de ser el pneumàtic de qualificació –és unes quatre dècimes més ràpid que el tou–, però en general els pilots van patir força per posar-lo a to en unes condicions de la pista prou feixugues, la qual cosa es va traduir en un reguitzell de virolles i excursions per les escapatòries del circuit.

Ensurt mecànic de Kimi