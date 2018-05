La posició més preuada

Després de tres poles seguides de Sebastian Vettel, Lewis Hamilton es va retrobar ahir a Montmeló amb la posició preferent en l’escenari on encapçalar la graella té més pes en el possible resultat final. El pilot anglès de Mercedes va esprémer de gust dos jocs de pneumàtics supertous en la Q3 de la cinquena prova del curs i va deixar el rècord del Circuit de Barcelona-Catalunya en l’1:16.173, un segon rodó més ràpid que el rècord oficiós de Vettel en la pretemporada (1:17.182).

Oli en un llum, el seu company Valtteri Bottas, també amb supertous, es va enfilar fins a la primera línia per primer cop enguany, a tot just quatre centèsimes de l’altre W09. Només tres de les vint-i-set edicions anteriors del GP català de F-1 s’han guanyat des de més enllà de la primera línia.

En canvi, els pilots de Ferrari van errar el primer intent de la Q3 amb el supertou i van apostar pel tou per fer el segon. Vettel va marcar un registre extraordinari amb les rodes de color groc, menys de dues dècimes més lent que Hamilton, però insuficient per desbancar els Mercedes. Kimi Räikkönen va completar la segona línia al costat del seu company, mentre que els Red Bull de Max Verstappen i Daniel Ricciardo ocuparan la tercera línia.

L’entrenament cronometrat va ser un emocionant duel tàctic a més d’una exhibició de prestacions pures, en què la posició preferent del 2017 es va batre per tres segons. Amb la pista més freda que no pas divendres i les noves cobertes amb la banda de rodolament més fina –introduïdes per Pirelli per a circuits amb l’asfalt nou– es va donar la circumstància ben estranya que el compost supertou no era capaç d’oferir un avantatge decisiu de rendiment.

La situació va fer que gairebé tots els pilots que havien entrat en la Q2 poguessin muntar les rodes toves de color groc per passar l’últim tall i començar la cursa amb el compost ideal. L’únic que es va colar en la Q3 i haurà de sortir amb el supertou de color vermell va ser Fernando Alonso, que va enlairar el McLaren fins al top 10 per primer cop enguany, però no va reeixir en l’intent amb el tou i arrencarà amb el pas canviat.

Val a dir que a la Q2 la situació pintava d’allò més bé per a Ferrari, amb Vettel i Räikkönen al capdavant. El finlandès va fer 1:17.0 i l’alemany va ser el primer a baixar d’1:17 (1:16.802), tres dècimes més ràpid que els Mercedes. Però, ai las!, arribats a la Q3 els dos pilots de Maranello van fer sengles errades en les enllaçades del final de la recta principal, i van tancar la volta amb el supertou amb registres fluixos, 1:17.255 per a Vettel i 1:18.192 per a Kimi. Es van refer en el segon intent amb el tou, però no van passar de la segona línia. Red Bull va dividir les seves opcions i Verstappen va fer el segon intent amb el supertou i Ricciardo amb el tou, però cap dels dos va millorar el registre anterior. Sortiran cinquè i sisè, separats per tot just dues mil·lèsimes, al davant de Magnussen, Alonso, Sainz i Grosjean. L’última línia l’ocuparan Stroll, que va sortir de la pista en la Q1, i Hartley, que no va disputar l’entrenament qualificatiu després d’haver destrossat el Toro Rosso al matí.