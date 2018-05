“És un moment decisiu”

Lewis Hamilton vol seguir afrontant les curses una a una i no pensar encara en fites més transcendents, però el pilot de Mercedes és conscient que la victòria al Circuit de Barcelona-Catalunya –la segona seguida per a ell– és un canvi important de tendència al final del primer quart del curs. “Encara és aviat per dir-ho, però m’agradaria que aquesta victòria fos en certa manera un moment decisiu en el campionat”, va reflexionar.

El líder del mundial va identificar els pneumàtics com la clau del rendiment. “Cursa a cursa anem entenent més els pneumàtics, una cosa que fa anar tothom de corcoll. Podria passar que arribéssim a la pròxima cursa i tinguéssim dificultats per fer treballar els pneumàtics i, d’una revolada, no anéssim enlloc. Encara ens queda molt per aprendre i moltes millores per fer. Hem de seguir fent el cotxe més ràpid durant el curs, i és en això que continuarem treballant”, va assenyalar.

Llenya de l’arbre a terra