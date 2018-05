Les mentides de la federació espanyola, al descobert

El president de la Federació Catalana d’Automobilisme (FCA), Joan Ollé, demana a la federació espanyola (RFEdA) una rectificació del comunicat que va fer públic dimecres en què protestava pel protagonisme compartit dels símbols nacionals catalans i espanyols en els prolegòmens del GP de F-1 al Circuit de Barcelona-Catalunya, diumenge. “He parlat amb el president de la RFEdA –Manuel Aviñó– i en això tenim sensibilitats diferents. Han estat uns oportunistes”, va explicar Ollé a L’Esportiu. El president català es va remetre al comunicat de la seva federació per contestar a la inaudita protesta de l’organisme espanyol. En les últimes eleccions, el 2016, Ollé no va votar Aviñó, sinó l’antic president, Carlos Gracia.

El director del Circuit, Joan Fontserè, va assenyalar, per la seva banda, que no li consten més queixes de cap altre organisme català, espanyol o internacional que posés en qüestió els prolegòmens del gran premi. El Circuit també va fer un comunicat en què recordava que des del 1991 el protocol que se segueix per interpretar els himnes sempre ha estat el mateix: “Sona l’himne d’Espanya, que precedeix la posterior interpretació de l’himne de Catalunya.”

Fins i tot la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, que no canta mai Els segadors al Parlament, va indicar en una entrevista a RAC 1 que no la molestava que sonés l’himne català abans del gran premi.

“Condemnem les crítiques i la intenció de prohibir l’exhibició dels símbols catalans ja que entenem que estan totalment fora de lloc i suposen una falta de respecte amb voluntat de crear polèmica on no n’hi ha i de perjudicar la convivència”, assenyala el comunicat de la federació catalana, que té el suport de la UFEC en aquesta polèmica. La federació catalana també recorda que l’himne oficial de Catalunya i la senyera són símbols plenament estatuaris i constitucionals. “No hi ha hagut cap alteració del protocol, ja que es van interpretar tant Els segadors com la Marcha real, com s’ha fet sempre”, hi afegeix la federació catalana, que demana a l’espanyola “respecte a la llibertat d’expressió”.

La RFEdA afirmava que només l’himne espanyol podia sonar abans de la cursa, que ningú els va avisar d’un “canvi de protocol” i que s’havia fet una “evident utilització de l’esport per al llançament de missatges polítics”.