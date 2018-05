Zarco fa la posició preferent a casa

Johann Zarco (Yamaha) ha fet la posició preferent en el GP de França de Moto GP, amb un registre estratosfèric d’1:31.185, vuit dècimes per sota del rècord de la pole que tenia Jorge Lorenzo (llavors amb Yamaha) des del 2016. El pilot francès ha superat Marc Márquez (Honda) per una dècima, i tercer ha estat el sorprenent Danilo Petrucci (Ducati), que havia hagut de passar per la Q1 al costat de Dani Pedrosa (Honda), desè.

Andrea Iannone (Suzuki) ha estat quart amb la millor Suzuki, mentre que el seu company Àlex Rins sortirà quinzè, després de no haver passat el tall de la Q1. Les altres Ducati d’Andrea Dovizioso, Lorenzo i Jack Miller han superat les Yamaha oficials de Maverick Viñales i Valentino Rossi, vuitè i novè. Tito Rabat (Ducati) i Aleix Espargaró (Aprilia) han estat els últims de la Q2, onzè i dotzè.

La jornada ha viscut moltes caigudes en totes les categories (no se n’han deslliurat Marc Márquez, Pedrosa, Pol i Aleix Espargaró, Rossi i Rins). La més espectacular ha estat la de Cal Crutchlow en la Q1, que ha rebut un fort cop al maluc.

Zarco és el primer pilot francès que fa la posició preferent a França després de Christian Sarron fa trenta anys. També és la quarta pole d’un pilot satèl·lit en les cinc Q2 disputades.

En Moto2, Xavi Vierge ha fet el segon millor temps rere el líder del mundial Pecco Bagnaia. El gironí sortirà de la primera línia per tercer cop en la seva carrera en la categoria mitjana i segon el 2018, després de la pole a l’Argenina. Àlex Márquez arrencarà sisè.