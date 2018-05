Bona nit i tapa’t

Totes les victòries valen 25 punts, però hi ha triomfs que aporten un plus. De motivació, de confiança, de resolució. El de Marc Márquez ahir en el GP de França de MotoGP en va ser un. El pilot cerverí no només va sumar la tercera victòria seguida del curs, sinó que ho va fer en solitari, amb 2.3 segons de marge sota la bandera de quadres en un circuit on –segons reconeixia ell mateix– les Honda acostumaven a patir.

Per si no fos prou, dalt del podi el van acompanyar Danilo Petrucci, amb una Ducati satèl·lit, i Valentino Rossi (Yamaha), que es va retrobar amb el podi per primer cop des de l’arrencada del curs a Qatar. “Estic content pel resultat, pel nivell que hem demostrat aquest cap de setmana i per com s’ha posat el campionat”, va asseverar després de la cursa, vestit encara amb la granota masegada al colze esquerre després d’aixecar la moto en el tercer revolt, al mateix indret on dissabte al matí no va poder evitar la caiguda.

Més de cent caigudes