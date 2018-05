Sense un favorit clar en el circuit més anacrònic

Mercedes arriba al GP de Mònaco després de dues victòries seguides de Lewis Hamilton i el primer doblet del curs al Circuit de Barcelona-Catalunya, fa quinze dies. Però l’equip de Toto Wolff considera que els favorits en el traçat urbà de la costa Blava són Ferrari i Red Bull, que hi han fet les dues últimes poles. De retruc, aquests dos equips esperen amb candeletes la cursa més glamurosa de l’any per recuperar el to i trencar la ratxa de l’estrella de tres puntes. Tot plegat s’explica per l’anacronisme de l’escenari de la sisena prova del mundial. Sense anar gaire lluny, Daniel Ricciardo qualifica de “bogeria” el fet de córrer pels estrets carrers del principat. De retop, això “dispara l’adrenalina i l’emoció”.

A més, Mònaco és la cursa “de casa” per a gran part de la graella, tot i que enguany hi correrà un veritable pilot local, Charles Leclerc, per primer cop d’ençà d’Olivier Beretta el 1994. No debades, molts tenen el domicili a Mònaco. “Quan condueixo per aquí els dies que no hi ha cursa, quedo parat per les velocitats que agafem amb els bòlids”, comentava ahir Hamilton, un dels il·lustres residents. “Córrer a Mònaco és un somni fet realitat. És una llàstima que només ho puguem fer un cop l’any”, hi afegia.

Estrena de l’hipertou