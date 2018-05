Ricciardo resisteix i guanya el GP de Mònaco

Daniel Ricciardo ha protagonitzat aquesta tarda una cursa heroica per vèncer el GP de Mònaco. El pilot de Red Bull ha quedat sense el reforç de potència del sistema híbrid quan tot just s’havia completat un terç de les 78 voltes, però ha estat capaç de parar els peus a Sebastian Vettel (Ferrari), que ha creuat la meta a 7.3 segons del vencedor. El pilot alemany no ha pogut treure suc dels problemes del líder per tal de poder completar la cursa amb una sola aturada a boxs, una preocupació que ha condicionat el ritme de tots els pilots capdavanters.

El tercer lloc ha estat per a Lewis Hamilton (Mercedes), al davant de l’altre Ferrari, de Kimi Räikkönen, i el seu company, Valtteri Bottas. Esteban Ocon (Force India) ha mantingut el sisè lloc de la graella i Pierre Gasly (Toro Rosso) ha estat setè, empaitat per Nico Hülkenberg (Renault) i Max Verstappen, que ha remuntat fins al novè lloc havent sortit des de la cua de la graella amb el segon Red Bull. El punt del desè lloc ha estat per a Carlos Sainz (Renault).

La cursa s’ha desenvolupat sense incidents fins que el pilot local Charles Leclerc ha perdut els frens sortint del túnel i el Sauber ha envestit el Toro Rosso de Brendon Hartley quan faltaven cinc voltes, sense conseqüències. Fernando Alonso ha protagonitzat l’altre abandonament de la cursa, per avaria de la caixa de canvis del McLaren.

Hamilton és el líder de la general amb 110 punts, amb Vettel segon (96) i Ricciardo tercer (72), tots tres amb dues victòries per cap.