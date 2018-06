Pirro cau quan anava a més de 350 per hora, a Mugello

VÍDEO: Michele Pirro cau, a més de 350 quilòmetres per hora, en el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia.

El pilot italià Michele Pirro (Ducati Desmosedici GP18) ha protagonitzat una esfereïdora caiguda en la primera jornada d’entrenaments del Gran Premi d’Itàlia de MotoGP, al circuit de Mugello. Pirro ha anat per terra de manera espectacular i ha quedat estès, sense sentit, en el punt en el qual les motos arriben a una major velocitat de tot el traçat italià: per sobre, en gairebé tots els casos, dels 350 quilòmetres per hora. La situació ha obligat a mostrar immediatament bandera vermella a la direcció de la cursa perquè el pilot pogués ser assistit.

L’accident s’ha produït quan Pirro ha accionat de manera brusca el fre davanter de la seva Ducati quan rodava a 355,2 quilòmetres per hora, fet que ha provocat el bloqueig de la roda i un moviment de la màquina que l’ha llançat per l’aire. El pilot s’ha colpejat amb contundència contra el terra i ha perdut el coneixement. Tot plegat ha motivat l’activació del protocol de seguretat. Per sort, quan Pirro era traslladat a la clínica del circuit ja havia recuperat el coneixement.

El primer informe mèdic ha detectat un traumatisme cranial, toràcic i lumbar, a més d’una luxació clavicular que ha obligat el trasllat del pilot italià a Florència per descartar lesions més importants.