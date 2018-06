Doble ensurt de Ducati

Andrea Iannone va saber treure suc del factor camp i ahir va liderar les dues primeres sessions d’entrenaments lliures del GP d’Itàlia, l’endemà que confirmés que el 2019 perdrà el seient a Suzuki al costat d’Àlex Rins. En canvi, Ducati va viure una jornada nefasta a casa, a tot just una hora de la seu de Borgo Panigale. La primera sessió encara va anar prou bé, amb el provador Michele Pirro segon i Andrea Dovizioso tercer. Però a la tarda els somriures es van glaçar al box vermell i a tot el pàdoc amb la caiguda esfereïdora de Pirro. L’italià –no podrà disputar la que hauria estat la seva 50a cursa de MotoGP– va blocar la roda davantera en la frenada del primer revolt, a la qual havia arribat a 351,4 km/h, i el seu cos va colpejar l’asfalt després de sortir per les orelles.

Segons va avançar a Movistar MotoGP l’excampió Casey Stoner –està retirat però segueix vinculat a Ducati–, Pirro estava provant un nou sistema de frens en la seva moto laboratori. Tanmateix, en va sortir il·lès, a banda de les contusions i una luxació. “Tranquil·litat absoluta”, va ser el pronòstic del cap mèdic del campionat, el català Àngel Charte.

Per acabar-ho d’adobar, després de la represa Dovi va trencar el motor de la Desmosedici i ara com ara és tretzè, fora de l’accés directe a la Q2. Si més no, el cap de files de Ducati va batre el rècord absolut de velocitat en MotoGP i va arribar als 356,4 km/h amb l’ajut d’un vent de cua de 6 km/h. Per posar la dada en context, la Suzuki de Iannone amb prou feines superava els 342. És clar que la GP18 vola, però el motor del subcampió del món no va resistir l’esforç.

‘Mack’ i Marc, positius