Honda escull Lorenzo

L’equip Repsol Honda de MotoGP va viure ahir una jornada frenètica als despatxos. Al matí es va filtrar l’adeu de Dani Pedrosa i l’equip ho va confirmar hores després en un comunicat oficial. El ball dels possibles substituts de Pedrosa va ser constant fins que un dels webs de referència del mundial, Motorsport.com, va avançar que la marca japonesa ja tenia un acord per a dues temporades amb el mallorquí Jorge Lorenzo. L’excampió del món ja havia anunciat que no renovaria per Ducati. Márquez, que formarà per primer cop equip amb Lorenzo, havia elogiat la figura del mallorquí després de la seva victòria de diumenge a Mugello.

Lorenzo només ha pilotat una temporada per a la marca Honda. Va ser el mundial del 2005 en la categoria de 250 cc. No va aconseguir cap victòria, va quedar cinquè del mundial i va fer el salt a Aprilia, on va obtenir el doblet (2006 i 2007) que el va catapultar a la fama. A Moto GP va portar Yamaha a conquerir els títols del 2012 i el 2015. De fet, amb l’arribada de Lorenzo a Honda l’equip s’assegura el duo més potent de la graella a curt i mitjà termini, ja que entre ell i Márquez han guanyat els sis últims campionats de la categoria. Lorenzo, que també tenia una oferta d’un equip satèl·lit de Yamaha, podria cobrar en el seu nou equip uns quatre milions per temporada. Honda també havia temptejat el fitxatge de Johann Zarco, que s’ha decantat per KTM, i de Joan Mir, que probablement acabarà en l’equip oficial de Suzuki.

Petrucci, a Ducati