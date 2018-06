Barcelona torna al ral·li RACC

La recuperació del tram urbà de Barcelona, amb el valor mediàtic recíproc que comporta tant per a la capital com per a la prova, serà la principal novetat de la 54a edició del Ral·li RACC Catalunya-Costa Daurada, que es va presentar ahir a Tarragona. Es correrà del 25 al 28 d’octubre i serà la penúltima de les tretze proves d’un mundial que lidera el belga Thierry Neuville (Hyundai). El tram especial de Montjuïc ja va ser el marc de l’inici de la cursa els anys 2014, 2015 i 2016 i va caure de l’alineació el 2017 per voluntat expressa de l’Ajuntament barceloní. Gràcies a la perseverança del RACC, el consistori s’ha deixat seduir novament pel valor afegit que comporta ser partícip d’un dels millors ral·lis del món. Un instrument promocional de 3,2 quilòmetres que Barcelona ha recuperat pel bé del país. Salou i Port Aventura continuaran sent l’epicentre de l’únic ral·li mixt –terra i asfalt– del mundial, que tindrà 331,78 quilòmetres de recorregut i divuit trams cronometrats –deu de diferents– que inclouran 23 municipis de set comarques. És la catorzena vegada que es diputarà a la Costa Daurada i la 28a que forma part del mundial. L’altre tram especial serà el del passeig marítim de Salou (2,24 km), que serà idèntic als dels dos últims anys i que també contribueix a la “repercussió estratosfèrica” de la prova a la qual es va referir Aman Barfull, el director esportiu del RACC, que va revelar que la cursa ha estat distingida amb el certificat d’excel·lència mediambiental amb tres estrelles, la màxima graduació. L’altra novetat serà l’evolució del tram que des del 2010 ha constituït part de la principal dificultat de l’etapa sobre terra –Terra Alta (Vilalba-la Fatarella)–. L’especial passa a anomenar-se la Fatarella-Vilalba i tindrà una configuració diferent. Els primers 23 km són el final de la Terra Alta a l’inrevés, als quals se sumen 12 km nous fins a Vilalba dels Arcs. Els canvis de terreny asfalt-terra continuaran sent decisius però en un itinerari totalment nou.