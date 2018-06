Vettel sortirà primer a Canadà

Sebastian Vettel sortirà demà en la primera posició al gran premi de Canadà, trencant tres anys de domini en els entrenaments de Lewis Hamilton (Mercedes), que ha acabat quart i per primer cop en el circuit no sortirà des de la primera línia. L’alemany de Ferrari ha volat, fent un nou rècord de pista. Entre un i altre, Bottas (Mercedes) i Verstappen (Red Bull), mentre que del cinquè al desè lloc s’hi han situat Raikkonen, Ricciardo, Hulkenberg, Ocon, Carlos Sainz i Sergio Pérez. “Fins i tot crec que hauria pogut anat més ràpid”, ha afirmat Vettel per intimidar els rivals.

Abans, Raikkonen ha estat el primer en marcar el millor temps a la Q2, però aviat Bottas i Verstappen l’han superat. Ferrari i Mercedes han provat els pneumàtics ultratous per després canviar als hipertous. A l’últim moment Ricciardo ha passat per davant de tothom, mentre els McLaren han ofert un trist resultat amb el catorzè i quinzè temps de Fernando Alonso i Vandoorne.

En l’inici del dia, Verstappen havia tornat a ser el més ràpid en l’última tanda d’entrenaments lliures, però quan ha començat la Q1 la situació ha variat. Domini de Ferrari amb Vettel per davant de Raikkonen en el circuit de Canadà. D’immediat, els Mercedes, malgrat no provar els hipertous d’entrada, de Hamilton i Bottas. Demà la cursa.