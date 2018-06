‘Pole’ en camp contrari

“M’he llevat amb el peu dret!” Sebastian Vettel no va poder dissimular que ahir es trobava en estat de gràcia. El pilot de Ferrari va signar dues voltes impecables en la Q3, les dues en 1:10.7 –la segona dotze centèsimes més ràpida–, i no va donar cap possibilitat als seus rivals, encapçalats per Valtteri Bottas. El finlandès de Mercedes va ser al primer a baixar d’1:11 en el primer intent de la Q3, però no va millorar en el segon i va quedar a gairebé una dècima del Ferrari capdavanter. Vettel va reconèixer que divendres no es va trobar gaire a gust amb el cotxe –fins i tot va colpejar el mur–, però l’equip va saber trobar la posada a punt òptima i l’alemany hi va posar la resta. Ferrari no aconseguia la pole al circuit que du el nom d’un dels herois de l’Scuderia, Gilles Villeneuve, d’ençà del 2001.

Hamilton, erràtic