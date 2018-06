Vettel domina a Canadà

Sebastian Vettel ha mantingut aquesta nit la primera posició en tot moment sense patir gens ni mica per imposar-se al gran premi de Canadà. L’alemany ha aconseguit la seva 50a victòria en quedar per davant de Bottas (Mercedes) i Verstpappen (Red Bull), que han completat el podi. En els punts han entrat també Ricciardo (Red Bull), que li ha pres el quart lloc al campió Lewis Hamilton (Mercedes), Raikkonen (Ferrari), Hulkenberg (Renault), Carlos Sainz (Renault), Ocon (Force India) i Leclerc (Sauber). L’anècdota ha estat l’error de l’organització, que ha tret la bandera de quadres quan encara quedava una volta.

L’inici de la cursa ha estat mogut, amb un accident de Harley que ha obligat a l’entrada del cotxe de seguretat. A la cinquena volta ha estat Sergio Pérez qui ha perdut el control del monoplaça. Red Bull ha estat l’únic a emprar els pneumàtics hipertous, generant un interessant duel amb Ferrari i Mercedes. Vettel ha mantingut sense problemes la primera plaça i Bottas i Verstappen han mantingut un interessant duel pel segon lloc.

El primer canvi significatiu ha tingut el pas per boxes de protagonista, ja que Ricciardo ho ha aprofitat per sortir per davant de Hamilton i prendre la quarta plaça al vigent campió. Les posicions s’han anat mantenint a mida que els temps anaven millorant, amb volta ràpida rere volta ràpida dels pilots. Fernando Alonso ha abandonat per un problema electrònic i el tram final ha deixat tres lluites: Bottas intentant sense èxit acostar-se a Vettel pel primer lloc, Ricciardo i Hamilton per ser quart i els dos Renault de Carlos Sainz i Hulkenberg per ser setè o vuitè. Verstappen ha reaccionat des de la tercera plaça i ha posat la por al cos a Bottas, però hauria necessitat unes voltes més.