Vermell és el color

L’escena va ser premonitòria. Una hora i mitja abans de la sortida del GP del Quebec, el campió del món de F-1 del 1997 Jacques Villeneuve va fer una volta amb el Ferrari 312 T3 que el seu pare havia pilotat per vèncer la primera edició de la cursa de Mont-real, el 1978. El circuit batejat en honor i perpètua memòria de Gilles Villeneuve batega amb un cor vermell d’aleshores ençà. Tal vegada Sebastian Vettel es mantenia aliè a aquests pensaments mentre esperava el moment de la sortida aturat pacientment a la posició preferent, però va tenir un record per a Gilles una horeta i mitja més tard, abans de pujar al podi com a guanyador: “Aquest lloc té molt de significat per a Ferrari.” No debades, la seva cavalcada cap a la victòria va ser oli en un llum per a la parròquia ferrarista del Quebec, encara que la bandera del país francòfon del Canadà sigui blava. El pilot alemany no només va guanyar en el 40è aniversari de la llegendària victòria de Gilles, sinó que un Ferrari va triomfar a Mont-real per primer cop des del 2004.

De retruc, Vettel recuperava el primer lloc de la general, superant Lewis Hamilton, només cinquè ahir, per tot just un puntet. Un marge més aviat minso, però tot un alleujament després de quatre curses sense guanyar i només un podi, a Mònaco.

Hamilton, alentit