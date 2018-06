Totes les portes obertes

Tot és possible. Això és el que es desprèn de la roda de premsa en la qual Dani Pedrosa havia d’anunciar teòricament els seus plans de futur, entre els quals s’especulava sobre una possible retirada, i que finalment només va servir perquè el pilot vallesà revelés que encara no ha pres cap decisió. “M’hauria agradat poder dir alguna cosa aquí. Era la meva intenció, i per això suposo que hi havia tanta expectació. Però les coses no estan tan clares i necessito una mica més de temps per escollir bé”, va explicar Pedrosa. El vallesà, que serà substituït pel mallorquí Jorge Lorenzo en l’equip HRC, només va poder avançar que té “diverses opcions” possibles per valorar i que necessita “agafar-s’ho amb calma” per no prendre “una decisió equivocada.”

Pedrosa va insistir que tenia la intenció de desllorigar el seu futur aprofitant la cursa de casa, sobretot perquè d’aquesta manera podria córrer centrant-se només en la competició: “M’hauria agradat dir-ho aquí, així hauria pogut córrer amb el cap més clar. A Mugello ja vaig tenir un cap de setmana difícil en aquest sentit. Espero que aquí ho pugui gestionar millor i pugui córrer bé aquest gran premi de casa.” Tampoc va revelar si la retirada de la competició, com s’ha especulat els últims dies, era una de les possibles sortides que havia valorat, tot i que va entendre els rumors que han circulat: “Sobre les opcions no us puc dir res. Serà més endavant. En aquest moment el que em diu el cos és que haig de prendre una bona decisió per al meu futur i fer-ho per alguna cosa que m’entusiasmi i em faci il·lusió. Això segur. No he llegit el que diuen sobre una possible retirada. Entenc que si hi ha una roda de premsa programada es pugui pensar això, però com es pot pensar altres coses.” Sí que va reconèixer que ja feia un temps que pensava en una possible sortida de l’equip HRC: “Fa dos anys que estic pensant en aquestes coses.”

“Només hi ha una opció”