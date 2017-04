Moments abans que als bots es desfermés l'adrenalina a cop de rem, un espectador va trobar una bomba de la segona guerra mundial mig enterrada en el fang, molt a prop de Putney Bridge, el lloc que marca la sortida de La Regata Cambridge-Oxford. No es va estendre el pànic, però si que es va retardar l'inici de la prova. Després de comprovar que l'artefacte tenia menys perill que el petó d'un nadó, l'inspector en cap de la policia de Londres, Tracy Stephenson, va dir: “Estic molt content d'informar que l'artefacte ha estat retirat amb seguretat i la cursa continuarà tal i com estava previst ”. Tot just uns dies després de l'atac terrorista al pont de Westminster, les mesures de seguretat eren enormes i desenes de membres del departament antiterrorista de la policia, van escombrar els 6779 metres (4 milles i 374 iardes) des Putney fins a Mortlake, passant per Barnes i Hammersmith que assenyalen la que probablement sigui la regata més cèlebre del món. La de diumenge la va guanyar Oxford i va ser apassionant.

Cambridge buscava revalidar el títol i estendre (82-79) l'avantatge sobre Oxford; es van avançar en la sortida però poc després d'un xoc de rems a poc de començar, els blaus van aconseguir un avantatge que no van perdre: 6 minuts i 59 segons. Oxford va arribar primer a Chiswick. En el bot, els germans Cook van pensar en el seu avi, mort fa uns mesos.

La primera vegada que Jammie va veure el seu germà el diumenge va saber que havien guanyat la cursa. Encaixat en el vuit amb timoner, quatre seients per darrere d'Ollie, el va veure colpejar amb el seu puny l'aigua del riu, el va escoltar cridar i va saber que ho havien aconseguit. Per als dos, la victòria era un acte de reafirmació personal.

Jammie va perdre fa un any la regata per dos llargs. “Va ser un dels moments més durs de la meva vida”, va dir el diumenge, quan va explicar que després d'aquella derrota, va decidir deixar el rem. “Perds aquesta regata i perds tot pel que has lluitant un any. Em vaig quedar buit. No podia més”. I llavors, Ollie, que va viure aquella derrota del seu germà menor des de la riba, va decidir que si el Jammie es tornava a ficar en el bot, si ho tornava a intentar, estaria al seu costat i remarien junts. Només uns mesos més tard, el que va naufragar va ser ell, en no passar el tall de Rio a la selecció de Gran Bretanya. “M'havia passat quatre anys de la meva vida lluitant per estar als Jocs i em vaig quedar fora”. Aleshores es van unir en la desgràcia i van decidir lluitar per un objectiu comú: remar junts en The Boat Race per a Oxford.

Fer-ho, trobar un seient al 8 amb timoner d'Oxford -o de Cambridge- no és fàcil, només hi ha lloc per als millors. “No hi ha res més brutal que superar la prova de pas”, admet Jammie, que explica: “Cada quatre minuts s'augmenta la intensitat de l'esforç ... i dura gairebé quaranta!”. En aquest temps es porta als remers al límit. “Arriba un moment que no saps si estàs viu, si has mort, si moriràs o et sucidaràs”, diu el seu germà. Els dos la van superar. Ollie, el gran, 26 anys, va entrar pel club de rem de Christ Church, la Universitat d'Història i James, 24 anys, per Keble, l'Escola d'enginyers. Diumenge, Jammie va remar al seient número tres i Ollie, en el setè. No és la primera vegada que dos germans competeixen junts en la carrera. De fet, el 1839, Harry Clasper, de Newcastle, que va inventar el bot sense tauleta ni quilla, va guanyar al costat dels seus quatre germans diverses vegades la Henley Royal.

Els germans Cook van arribar al rem des del rugbi. Jugaven al Windsor, un prestigiós equip formatiu de Berkshire, comtat del Sud-est d'Anglaterra. “El meu pare ens donava 20 penics per cada placatge”, recorda Jammie. “El meu pare sempre em deia quin era el rècord de llaminadures de l'Ollie i jo em tornava boig per superar-lo” admet el seu germà, que mai ha negat que entre els dos ha existit sempre una picabaralla veritable i imparable. Però hi ha una cosa que els uneix més que els separa, alguna cosa que els barreja com barreja l'aigua amb l'aigua o la sang amb la sang.

“Guanyar junts és molt especial. Tenim un vincle molt profund i que es remunta a quan va néixer i vaig donar-li una puntada a l'Ollie fora del llit” diu Jammie. L'única cosa dolenta és que complint la tradició, els tripulants del bot blau van llançar al riu al timoner del vaixell, Sam Collier, i després d'ell van anar tots a l'aigua, inclosos els dos germans, eufòrics. I entre abraçades, Ollie va perdre la seva medalla. Amb la marea baixa, la van buscar els bussos dilluns. Falta per saber si la van trobar. però la història dels germans Cook remant per Oxford ja estava escrita. I aquesta vegada, va ser pel seu avi.