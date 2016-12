El potencial es posa a prova

El partit de Nadal és també cosa de la selecció femenina. Després d'enfrontar-se amb el País Basc els darrers dos anys, igual que el combinat masculí, enguany Catalunya té una cita diferent, contra Galícia. Les noies de Natàlia Arroyo es desplacen avui mateix a Vilagarcía de Arousa, on a les set del vespre s'enfronten amb el combinat gallec (Esport 3), un equip amb baixes nombroses, però amb algun nom cridaner com el de Vero Boquete. Catalunya, per la seva banda, ha confeccionat una llista formada exclusivament per futbolistes de primera divisió, així que el duel serà una bona oportunitat per calibrar el nivell del futbol femení d'aquí.

“Catalunya té jugadores de primeríssim nivell als club que marquen el ritme a primera divisió i hem intentat fer la llista més competitiva possible”, explicava ahir la seleccionadora, que avança que la proposta futbolística serà ofensiva: “Tenim jugadores que es coneixen bé i tenen certes complicitats creades, així que les intentarem explotar amb la consigna d'anar a l'atac. De fet, és difícil trobar a Catalunya jugadores que facin una altra cosa, ja que s'ensenya a atacar.” El principal contratemps de Natàlia Arroyo a l'hora de confeccionar la llista han estat les baixes de les dues jugadores de l'Atlético de Madrid, Marta Corredera i Andrea Pereira, que tenen un compromís adquirit amb seu club, i també de les blaugrana Marta Torrejón i Míriam Diéguez.

Un rival minvat