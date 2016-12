Un partit d'exhibició

Elena Casal. No hi va haver cap targeta.

GALÍCIA: Ana González (Sheila, 50'); Míriam Ríos, Nerea, Desiree (Otero, 50'), Lara Martínez; Carolina (Arufe, 71'), Abelleira, Eva Luz (Souto, 50'), Natalia; Vero Boquete (Sandra, 61') i Belén Fernández (Carballo, 66'). CATALUNYA: Ràfols (Sullastres, 46'); Maria Estella (Mendoza, 46'), Elba, Paola (Guti, 46'), Leila; Alèxia Putellas, Llamas, Vicky Losada (Aitana Bonmatí, 56'); Débora (Alba Aznar, 56'), Olga Garcia (Baudet, 46') i Carol (Brenda, 46'). GOLS: 0-1 (5') Carol. 0-2 (8') Alèxia Putellas. 0-3 (26') Olga Garcia. 0-4 (38') Olga Garcia. 0-5 (69') Llamas. ÀRBITRE: Elena Casal. No hi va haver cap targeta. PÚBLIC: uns 4.000 espectadors.

No hi va haver color. Catalunya va testar ahir el seu potencial contra Galícia i va acabar oferint una exhibició de futbol. El combinat de Natàlia Arroyo, format exclusivament per futbolistes de primera divisió, va ser infinitament superior al seu rival i va acabar golejant. No només el resultat va servir per calibrar el bon nivell del futbol femení català, també ho van fer les sensacions. Les quadribarrades van desplegar un joc de quirats davant del qual les gallegues, amb una selecció força més humil a causa de les baixes, no van poder fer res de res. Així, el conjunt català va encarrilar la golejada amb quatre dianes en el primer temps i hi va posar el llacet després de la represa, en què tot i veure's un partit menys intens, va acabar arribant el cinquè gol.

La diferència tant tècnica com física que hi havia entre les dues seleccions era molt gran i va quedar palès des del primer instant. Tal com era previsible, Catalunya va agafar les regnes del partit i va buscar la porteria d'Ana González sense complexos. Galícia, per la seva banda, es defensava com podia, però això no va ser suficient. Així, el combinat local va veure com li queien un parell de gols en qüestió de vuit minuts. Qui va obrir la llauna va ser Carol, que va rebre una assistència de Débora al seu carril i va batre la portera gallega amb un xut creuat i ras (5'). El segon gol va ser obra d'Alexia Putellas. La migcampista del Barça va aprofitar una pèrdua de pilota per plantar-se a la frontal i superar Ana González amb un xut molt ben col·locat. La superioritat de les quadribarrades era evident, i les noies de Natàlia Arroyo van gaudir i fer gaudir la parròquia que va acudir al camp d'A Lomba amb el seu joc de combinació. Davant aquest panorama, Laura Ràfols no va tenir gens de feina.

Abans del descans hi va haver temps per marcar un parell de dianes més i enviar una pilota al pal. Els dos gols van ser obra d'Olga García. El primer, amb una rematada a boca de canó a una assistència de Leila (26') i, el segon (38'), amb una gran acció personal, en què es va driblar la rereguarda gallega i va etzibar un xut molt precís. Vaja, difícil demanar més a una primera part rodona per a les catalanes.

La cirereta del pastís