Triomf de prestigi de Catalunya contra Qatar

La selecció catalana masculina d'handbol ha tornat a escena a Granollers amb una victòria de prestigi per 28-27 contra Qatar, l'actual subcampiona del món i campiona d'Àsia, en un duel emmarcat en els actes del 75è aniversari de la Federació Catalana d'handbol. Catalunya no jugava des del 2009 quan va derrotar Egipte a Mataró (34-29).

Tot i que Qatar s'ha avançat en un inici trepidant (1-3), Catalunya ha reaccionat amb virulència. El treball defensiu, les grans aturades de Nacho Biosca i la fluïdesa del seu atac li han permès capgirar el resultat (8-6). Valero Rivera, el tècnic de Qatar, ha demanat temps mort. No obstant això, Catalunya ha reforçat el seu domini i ha marxat de quatre gols (11-7) aprofitant la condescendència de la defensa rival. A la mitja part, Catalunya, amb arguments ofensius prou diversificats, guanyava de quatre (14-10). Qatar, per contra, tenia massa dependència golejadora del lateral cubà Capote.

La dinàmica ha prosseguit en l'arrencada del segon temps i Catalunya ha disposat d'un màxim avantatge de 7 gols (18-11). Qatar ha reaccionat millorant en atac i serrant les dents en defensa i s'ha situat a tres gols (22-20). Un gol de Gassama ha donat aire als catalans. Però els visitant, llançats, s'han situat a un gol en un contraatac (23-22). I Capote. letal, ha empatat (23-23) en una fase en què els catalans han vist la porteria molt petita. L'equip de Rivera, a més, s'ha posat per davant (23-24). Catalunya, però, no s'ha arronsat i ha sabut jugar amb criteri els últims minuts, amb una defensa mixta sobre Capote fonamental i un gol de Nonó, el cinquè del seu compte particular, que ha sentenciat el partit.