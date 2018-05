Un retorn esperat

No és cap partit oficial, però qualsevol aspiració d’arribar a disputar-ne algun dia requereix certs passos previs. I el primer era recuperar del bagul les seleccions catalanes absolutes. Feia sis anys –des del 20 de maig del 2012– que havien desaparegut totalment del mapa. De fet, l’últim compromís va ser força descafeïnat i amb escàs ressò, la disputa de la copa de les Nacions femenina. Per no parlar ja de la masculina, que és invisible des del 2010.

Enguany, el fet que el mundial es jugués al setembre hi ha ajudat, però la federació catalana ha fet tots els possibles perquè es pogués disputar un amistós amb cara i ulls. De fet, ja fa setmanes que estava lligat, però la conjuntura política actual va fer que s’anés amb molta cautela i no es va anunciar oficialment fins a principi de maig. El partit suposa l’acte central de la capitalitat del bàsquet femení 2018, de Girona.

Al país, hi ha jugadores de molta qualitat. Així, els últims èxits d’Espanya no es podrien explicar sense la incidència catalana. Avui, no totes les primeres espases trepitjaran el parquet de Fontajau. Per exemple, no hi seran Marta Xargay, Anna Cruz, Sílvia Domínguez i Laia Palau, per diferents raons. La darrera, el flamant fitxatge de l’Spar Citylift Girona, tot just va acabar ahir la temporada. El seu equip, el Bourges, va resoldre per la via ràpida la final de lliga francesa (3-0) a la pista del Tarba i no tenia temps per venir.

Amb tot, l’equip fa molta patxoca i, curiosament, disposarà de tres peces que van jugar l’últim partit de la selecció, disputat a la localitat gallega de Noia, fa sis anys. Es tracta de Núria Martínez, Luci Pascua i Georgina Bahí. Al seu costat, un grup consolidat, de present, però també de futur. L’Spar Citylift Girona és l’equip que hi té més representants (tres).

El rival de Catalunya no és cap selecció top –ocupa el lloc 23 en el rànquing FIBA–, però va disputar l’últim europeu (16è). Montenegro arriba amb el tècnic, Roberto Íñiguez, com l’al·licient principal. I és que el vitorià era l’entrenador de l’Uni quan va alçar el curs 2014/15 l’únic títol de Lliga Femenina de tota la seva història. L’equip balcànic es planta a Girona sense cap de les seves puntals en l’última cita continental, com la nacionalitzada Angelica Robinson (Avenida) o la veterana Jelena Skerovic, i amb un equip molt jove.

Les àrbitres encarregades de xiular són Yasmina Alcaraz, Eva Areste i Sandra Sánchez.